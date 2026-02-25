TCMB'den Hangipara, Logo Ödeme ve Paratika kararı

Resmî Gazete'nin yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğlerine göre, 6493 sayılı Kanun kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye elektronik para kuruluşu olarak, Logo Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ise ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

18 Şubat 2026 tarihli Banka Meclisi kararlarıyla yetkilendirilen şirketler, kanunda belirtilen ödeme hizmetlerini sunabilecek ve Hangipara A.Ş. ek olarak elektronik para ihracı gerçekleştirebilecektir.

Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izin kapsamı, ödeme aracını ihraç veya kabul etme ile para havalesi hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Söz konusu hizmetlerin, şirketin daha önce 2016 ve 2022 yıllarında aldığı izinlere dahil edilmesine, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca karar verildiği bildirildi.