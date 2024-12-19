  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB'den iki adet TL depo alım ihalesi
Takip Et

TCMB'den iki adet TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 618 milyar 35 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi açtığını duyurdu. İhalelerde faiz oranlarını yüzde 49,98-50 aralığında belirledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB'den iki adet TL depo alım ihalesi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 5 milyar 315 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 20 Aralık vadeli 618 milyar 35 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 618 milyar 35 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

New York borsası güne yükselişle başladıNew York borsası güne yükselişle başladıBorsa Haberleri

 

Fenerbahçe ve Paribu iş birliğini yeniledi! İşte Fenerbahçe Token projesinden beklenen gelir...Fenerbahçe ve Paribu iş birliğini yeniledi! İşte Fenerbahçe Token projesinden beklenen gelir...Spor

 

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmiş durumdayız
Enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmiş durumdayız
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaştık
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaştık
Van'da ekmeğe zam geldi
Van'da ekmeğe zam geldi
Alman devinin TCMB faiz indirimi beklentisi değişti
Alman devinin TCMB faiz indirimi beklentisi değişti
SGK duyurdu: İsviçre’den Türkiye’ye prim transferi yapılabilir
SGK duyurdu: İsviçre’den Türkiye’ye prim transferi yapılabilir
Türk-İş'in asgari ücret teklifine CHP'den ilk tepki
Türk-İş'in asgari ücret teklifine CHP'den ilk tepki