TCMB'den iki tedbir adımı! TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başlıyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine gerilen piyasalara yönelik TCMB'den iki kritik adım geldi.
TCMB, yaptığı açıklama ile yeni düzenlemeliri duyurdu.
TCMB Nezdinde Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Açıklamada "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."
Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." denildi.
TCMB Nezdinde Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/TWBBu7JGC4 pic.twitter.com/KmQYgGb7PC— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 1, 2026