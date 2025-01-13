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TCMB'den iki TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi ile 14 Ocak vadeli 980 milyar liralık TL depo alım ihalesi açtı.

Haber Merkezi
AA
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TCMB'den iki TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 milyar 927 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 14 Ocak vadeli 980 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 954 milyar 249 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

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