  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
Takip Et

TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 630 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 31 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 28 milyar 838 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 20 milyar lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 49,98 olarak ilan edildi.

Bankanın 25 Aralık vadeli 630 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 545 milyar 870 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,95, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ'ten Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: İhmaller daha ağır cezalandırılmalıTÜRK-İŞ'ten Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: İhmaller daha ağır cezalandırılmalıGündem

 

Toplu İş Sözleşmesi’nde süreç başlıyor! Kardemir işçileri zam talebini açıkladıToplu İş Sözleşmesi’nde süreç başlıyor! Kardemir işçileri zam talebini açıkladıEkonomi

 

Ekonomi
İşverene asgari ücret desteği sürecek! Tutar 1000 liranın üzerine çıkabilir
İşverene asgari ücret desteği sürecek
Toplu İş Sözleşmesi’nde süreç başlıyor! Kardemir işçileri zam talebini açıkladı
Toplu İş Sözleşmesi’nde süreç başlıyor! Kardemir işçileri zam talebini açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su kanunu Meclis’e sunulacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su kanunu Meclis’e sunulacak
Asgari ücretli İstanbul’da 4 maaşla geçinemiyor!
ASGARİ ÜCRETLİ İSTANBUL'DA 4 MAAŞLA GEÇİNEMİYOR!
TEPAV uyardı: ‘Faiz değişikliği için erken’
TEPAV uyardı: ‘Faiz değişikliği için erken’
Kalkan balığının kilosu cep yakıyor: 5 kiloluk bir kalkan balığı ile çeyrek altın alınabiliyor
Kalkan balığının kilosu cep yakıyor: 5 kiloluk bir kalkan balığı ile çeyrek altın alınabiliyor