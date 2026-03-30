TCMB'den kredi hamlesi: Zorunlu karşılık istisnaları kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), lira cinsi kredi büyümesini yönetmek için uyguladığı zorunlu karşılık kurallarından bazı kredi türlerine tanınan muafiyetleri kaldırıyor.

TCMB tarafından 27 Mart’ta bankalara gönderilen ve Bloomberg’in gördüğü yazılara göre, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelere verilen krediler artık zorunlu karşılık kurallarından muaf olmayacak. Esnaf kredilerine yönelik istisnaların kapsamı daraltılırken istisnalar küçük ve orta ölçekli işletmelerle sınırlandırılacak. Her iki önlem de 28 Mart itibarıyla kullanılan kredilere uygulanacak.

Muafiyetler, bankaların kredi hacmini genişletmesi ve yüksek kredi büyümesi dönemlerinde Merkez Bankası’nda daha fazla zorunlu karşılık olarak tutmalarını gerektirecek kuralları aşmaları için birer boşluk olarak kullanılabiliyor.

Yine 27 Mart tarihli ayrı bir yazıda, muafiyetler Hazine gibi kredi garanti kurumları tarafından desteklenen nitelikli kredilerde genişletildi. Merkez Bankası, Katılım Finans Kefalet Destek Programı kapsamında kullandırılan krediler için muafiyeti genişletti.