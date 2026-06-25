TCMB’den Londra’da faiz mesajı: Temmuz enflasyonu beklenecek

Bloomberg’ün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB), yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Başkan Fatih Karahan’ın Londra’da bir araya geldiği yatırımcılara, 23 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde bir haftalık repo ihalelerine başlama konusunda acele etmeyecekleri mesajını verdiği belirtildi.

Toplantıya katılan kaynaklara göre Karahan, Merkez Bankası’nın öncelikle gelecek ay açıklanacak enflasyon verilerini görerek değerlendirmek istediğini, bu yüzden de karar öncesinde haftalık repo fonlamasına yeniden başlamanın mantıklı olmayacağını söylediği aktarıldı.

TCMB konu hakkında yorum yapmazken, bu aktarılanlardan TCMB’nin en azından bir sonraki PPK toplantısına kadar borçlanma maliyetlerini yüzde 40 seviyesinde tutacağına işaret edildiği, bazı ekonomistlerinse söz konusu toplantıda faiz indirimine gidilmesini beklediği düşünülüyor.

Sabit kalmıştı

Merkez Bankası 11 Haziran’daki toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutarken, daha önce haftalık fonlama yerine gecelik fonlamaya geçerek yüzde 40 borçlanma seviyesini oranına çıkarmıştı. ABD-İran savaşının etkilerine karşı önlem olarak likidite koşulları sıkılaştırılmıştı.

Petrol ve doğalgazda önemli bir ithalatçı olan Türkiye, savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatılmasıyla enerji maliyetlerinde ani bir artışla karşı karşıya kalarak bunun etkileriyle de yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 32,6 seviyesine çıkmıştı.

Çoğu ekonomist enflasyonun yıl sonu itibarıyla %30 civarında olacağını öngörürken, TCMB’nin tahminleri yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.