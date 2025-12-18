TCMB’den ödeme sektörüne onay: 2 şirketin faaliyet alanı genişletildi

TCMB'nin İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri, Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ de ödeme hizmeti sunacak.

Karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.