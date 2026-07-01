TCMB'den piyasa likiditesine zorunlu müdahale: Dr. Nuri Sevgen’den kritik değerlendirmeler

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyle TCMB’nin zorunlu karşılık oranlarını artırmasını değerlendiren Dr. Sevgen, bu kararın bankacılık sisteminden yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir likiditenin çekilerek rezervlere aktarılması anlamına geldiğini belirtti. Bankacılık tarihindeki kısmi rezerv sistemi üzerinden konuyu açıklayan Dr. Sevgen, zorunlu karşılıkların para yaratma mekanizmasını kontrol etmekte anahtar rol oynadığını ifade etti. Dr. Sevgen, bir örnekle zorunlu karşılık oranının %10’dan %20’ye çıkarılmasının, piyasadaki para yaratma kapasitesini 10 katından 5 katına düşürerek yarı yarıya azalttığını ve bu yöntemin enflasyon ile kur kontrolünde kritik bir araç olduğunu vurguladı.

Borsa İstanbul’da ‘makyajlı’ görüntü ve teknik seviyeler

Borsa İstanbul'daki güncel tabloyu teknik açıdan ele alan Dr. Sevgen, BIST 100 endeksi negatif seyrederken BIST Tüm endeksinin tarihi zirve yapmasını 'bilanço makyajı' olarak nitelendirdi. Derinliği olan büyük hisselerde bu tür hareketlerin zor olduğunu ancak küçük hisse senetlerinde bilançoların ‘fondatenli’ hale getirilmesinin daha kolay olduğunu belirten Dr. Sevgen, endekste 14.300 bölgesinin aşılmasının kritik olduğunu söyledi. Dr. Sevgen, bu seviye geçilmeden yukarı yönlü bir "al" sinyali oluşmayacağını, aksi takdirde 13.500 seviyelerine doğru geri çekilmelerin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Halka arzların likidite üzerindeki baskısı

Piyasadaki nakit ihtiyacını artıran unsurlardan birinin de yoğun halka arz takvimi olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, temmuz ayı başı itibarıyla işlem gören ve talep toplayan 5 farklı halka arzın piyasadan toplamda 12,12 milyar TL'lik bir para çıkışına neden olduğunu belirtti. Yatırımcıların bu arzlara katılmak için nakde dönme eğiliminin borsa grafiği üzerinde tatsız bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Dr. Sevgen, bu durumun endeksteki aşağı yönlü eğilimi desteklediğini kaydetti.

Enflasyon verisi sonrası sektörel ayrışma beklentisi

Enflasyon verilerinin düşüş eğilimine girmesiyle birlikte piyasalarda yaşanacak sektörel hareketliliğe değinen Dr. Sevgen, bu durumdan ilk ve en olumlu etkilenecek grubun bankacılık sektörü olacağını öngördü. Bankaların fon fazlası ve eksiği olanlar arasındaki aracılık rolü nedeniyle faiz ve enflasyon değişimlerine en duyarlı sektör olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, sanayi tarafındaki hareketliliğin ise hisselerin ucuz kalması ve gelecekteki faiz indirimi beklentilerinden kaynaklandığını belirtti.

Küresel piyasalar ve emtia piyasasında sessiz bekleyiş

Yurt dışı piyasalardaki seyri de yorumlayan Dr. Sevgen, Fed yetkililerinin açıklamaları ve yaklaşan NATO zirvesinin piyasaların radarında olduğunu ifade etti. Emtia tarafında ise genel bir zayıflığın hakim olduğunu belirten Dr. Sevgen, altın, gümüş ve bakır gibi metallerin henüz güç toplama evresinde ve yatay bantta olduğunu söyledi. Dr. Sevgen, özellikle altın ve gümüşe dair soruların azaldığı dönemlerin, bu metallerin yukarı yönlü atağa geçme potansiyelinin arttığı zamanlar olduğunu dile getirerek ilginç bir piyasa gözlemini paylaştı.