TCMB'den Sağlam Ödeme'ye faaliyet izni

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB tebliğine göre, 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yapılan değerlendirmeler neticelendirildi.

Söz konusu karar uyarınca şirket; ilgili kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.