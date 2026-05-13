TCMB'den şahin mesaj beklentisi: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon kapıda mı?

İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci, Merkez Bankası’nın yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini bekledi. Şekerci'ye göre, Merkez Bankası beklenti yönetimini de gözeterek çok agresif bir artış yapmasa da, piyasa beklentilerine yaklaşan bir revizyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, %16 olan yıl sonu ara hedefinde 2 puanlık, tahmin aralığında ise 3-4 puanlık bir yukarı hareket olabileceği ve üst bandın %25 seviyelerine çekilebileceği tahmin edildi. Şekerci’nin kendi projeksiyonları ise yıl sonu enflasyonunun %30’un altına inmesinin zor olduğunu ve %30.2 seviyelerinde gerçekleşebileceğini gösterdi.

Faiz indirim döngüsü ekim ayına ötelendi

Para politikasındaki normalleşme ve faiz indirimi beklentileri, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ileri bir tarihe kaydı. Şekerci, daha önce haziran veya temmuz aylarında başlayabileceği düşünülen faiz indirim döngüsünün artık ekim ayına kadar ötelenmiş göründüğünü belirtti. Merkez Bankası'nın enflasyonist risklerin farkında olarak şahin bir tonlama kullanacağını ve faiz indirimi konusunda oldukça temkinli mesajlar vereceğini öngördü.

Küresel enflasyonist riskler ve enerji fiyatları

Jeopolitik gerginliklerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi, enflasyon üzerindeki en büyük dışsal risklerden biri olarak öne çıktı. Brent petrolün bir süre daha 100 dolar civarında seyretmesi beklenirken, bu durumun gıda taşımacılığı gibi ikincil kanallar üzerinden enflasyonu tetiklediği ifade edildi. Dünyadaki diğer merkez bankalarının da benzer zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Şekerci, Fed'in faiz indirim beklentilerinin tamamen 2027 yılına ötelenmiş olduğunu ve küresel piyasalarda agresif faiz artırımlarının fiyatlanmaya başladığını hatırlattı.

Borsa İstanbul ve yatırımcı stratejisi

Yatırımcılara yönelik portföy dağılımı tavsiyelerinde bulunan Şekerci, mevcut ekonomik konjonktürde temkinli bir yaklaşım önerdi. BIST 100 endeksi için yıl sonu hedefinin 17.000 puan olduğunu ancak mevcut seviyelerden yükseliş potansiyelinin sınırlı kaldığını belirterek, bankacılık dışındaki bazı sektörlerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi. Örnek bir portföy dağılımında ise; %45-50 oranında para piyasası fonları veya mevduat, %20 yabancı hisse senedi, %15 altın ve yerli hisse senetleri ile Özel Sektör Tahvilleri yer aldı. Özellikle Özel Sektör Tahvilleri tarafında şirketlerin kurumsal yönetim ve şeffaflık düzeylerine dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.