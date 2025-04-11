ABD'li dev banka TCMB'den sürpriz faiz hamlesi bekliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü faiz toplantısını 17 Nisan'da yapacak. Yılın ilk iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından, 250’er baz puanlık faiz indirimi kararları çıkmıştı. Politika faizi iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirimler yüzde 47,5'ten yüzde 42,5'e çekilmişti.

20 Mart’ta takvim dışına çıkarak ara toplantı yapan TCMB yönetimi, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan süreçte oluşan piyasa dalgalanmalarına önlem olarak Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiş, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştu.

Morgan Stanley sürpriz bekliyor

Bloomberg’in haberine göre, 17 Nisan’da yapılacak toplantıdan, Morgan Stanley analistleri sürpriz bekliyor.

Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın aralarında bulunduğu Morgan Stanley analistlerinin yayımladığı raporda, TCMB’nin “şahin bir sürpriz” ihtimalinin masada olduğunu belirtilirken, bu sürprizin politika faizinde yeni bir artış ya da faiz koridorunun üst bandında ilave bir sıkılaştırma hamlesi olabileceği öngörüldü.

Piyasalar gelecek haftanın önemli başlıklarından olan kritik toplantıyı beklerken, TCMB’nin yeni adımlarına dair güçlü sinyallerin ve mesajların verilebileceğini öngörüyor.

Anketler ne diyor?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankette, ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

ForInvest Haber TCMB faiz anketinde de faizin sabit bırakılması beklenirken, ankete katılan 22 ekonomistin 18'i gösterge faizin sabit bırakılacağını öngördü. 3 ekonomist haftalık repo faizinin 350 baz puan, 1 ekonomist 250 baz puan artırılacağı tahmininde bulundu.

2025 yıl sonuna ilişkin medyan faiz tahmini yüzde 34,25 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ila yüzde 30,00 bandında oluştu. Bir önceki ankette beklenti yüzde 31,50 seviyesinde gerçekleşmişti.

TCMB gösterge faizinin 2026 sonunda ise yüzde 23,50 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bir önceki dönem beklenti yüzde 23,00 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin TÜFE beklentileri yüzde 30,00, 2026 sonu beklentileri ise yüzde 20,25 seviyesinde gerçekleşti.

2025 beklentileri

Foreks anketinde bu ay faiz değişikliği beklemeyen ekonomistler, faiz indirim için haziran ayına işaret etti.

Ekonomistler 2025 yılında 5 faiz indirimi bekliyor. "2025 yılının kalanında bu ay ile birlikte kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan 10 ekonomistin 7'si "5" yanıtını verirken, 1'i "3", 2'si ise "4" tahmininde bulundu. Geçen ayki ankette beklenti 6 indirim yönünde gerçekleşmişti.

Ankette ekonomistler, 2025 yılının ikinci yarısında faiz indirimi adımlarında daralma beklentisini de ortaya koydu.

TCMB, faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 17 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB’nin 2025 yılı PPK Faiz Toplantı Takvimi de şu şekilde:

17.04.2025

19.06.2025

24.07.2025

11.09.2025

23.10.2025

11.12.2025