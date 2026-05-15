TCMB’den “tahmin aralığı” açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında yüksek küresel belirsizlikler nedeniyle “tahmin aralığı” iletişimine ara verildiğini açıklamıştı. Banka, iletişimdeki değişime yönelik bir de paylaşım yaparak nedenleri sıraladı.
Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltirken, ara hedefleri de yukarı yönlü revize etmişti.
TCMB’den yapılan paylaşımla “tahmin aralığı iletişimine” ara verilmesine yönelik açıklamada, enflasyon görünümünde öne çıkan riskler sıralandı.
Savaşın şiddetlenmesine bağlı olarak petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması, Avrupa’nın LNG talebindeki artışın enerji fiyatlarını yukarı çekmesi ve gıda arzındaki şokların sürmesi en önemli risk unsurları arasında gösterildi. Ayrıca tedarik zincirlerinde yaşanabilecek yeni aksaklıkların maliyet baskılarını artırabileceği belirtildi.