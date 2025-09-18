TCMB’den ticari krediler ve üye işyeri ücretlerinde düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, bankaların ticari müşterilerden alabileceği ücretlere ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre bankalar, kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı kalem altında sınıflandıracak.

Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,20’sini geçemeyecek.

Kredi kullandırım ücreti ise sadece nakdi kredilerden alınabilecek ve yüzde 1,10’unu aşamayacak.

Rotatif kredilerde azami oran yıllık ortalama bakiye üzerinden uygulanacak.

Üye işyeri ücretleri yeniden belirlendi

Kredi kartı ile yapılan taksitsiz işlemlerde, işlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılması halinde uygulanacak azami üye işyeri ücreti, aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek.

Banka kartı ile yapılan işlemlerde ise bu oran yüzde 1,04 olarak belirlendi.

Ayrıca, tarım sektörü gibi özel müşteri grupları için tasarlanan kartlarda, faizsiz öteleme süresi dikkate alınarak üye işyeri ücretleri hesaplanacak. İşlem tutarlarının üye işyerine geç aktarılması durumunda ise ücretler, bekleme süresine göre düşürülecek.

Kapsam ön ödemeli kartlara da genişletildi

Yeni düzenlemeler, banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar için de geçerli olacak.

Tebliğ, 1 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek.