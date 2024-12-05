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TCMB'den TL depo alım ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde 8 milyar 200 milyon lira teklif alırken, 6 Aralık vadeli 400 milyar liralık ihalede ise 324 milyar 692 milyon lira teklif aldı.

Haber Merkezi
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TCMB'den TL depo alım ihaleleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 8 milyar 200 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 6 Aralık vadeli 400 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 324 milyar 692 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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