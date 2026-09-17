TCMB'den TL likidite yönetimine ilişkin açıklama! Yeni adımları açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkânlarında yeni düzenlemelere gitti. Haftalık repo ihaleleri aracılığıyla sağlanan fonlama artırılırken, bankaların borçlanma limitleri yeniden belirlenecek ve teminat iskonto oranları düşürülecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda likidite imkanlarının gözden geçirildiğini açıkladı.
TCMB'den yapılan açıklamada, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı belirtildi.
Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin de bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği ifade edilen açıklamada, TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek azaltılacağı kaydedildi.
Açıklamada, likidite koşullarının yakından takip edileceği ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağı bildirildi.
TCMB, açıklamasında şu ifadeleyere yer verdi:
"Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite imkânları gözden geçirilmiştir.
Bu çerçevede;
Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır.
TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir.
TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.
Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."