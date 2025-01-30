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TCMB'den üç TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Ocak vadeli 613 milyar 826 milyon liralık, 27 Şubat vadeli 15 milyar 250 milyon liralık ve 6 Şubat vadeli 2 milyar 700 milyon liralık TL depo alım ihalesi açtı.

Haber Merkezi
AA
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TCMB'den üç TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 31 Ocak vadeli 613 milyar 826 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 613 milyar 826 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

27 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 15 milyar 250 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,98 olarak gerçekleşti.

Bankanın 6 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 2 milyar 700 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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