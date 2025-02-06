TCMB'den üç TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 7 Şubat vadeli 546 milyar 679 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 546 milyar 679 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

6 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 8 milyar 700 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,97, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,98 olarak gerçekleşti.

Bankanın 13 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 200 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.