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TCMB'den üç TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç TL depo alım ihalesi açarken, 550 milyar liralık ihalede 534,2 milyar lira, 100 milyar liralık ihalede 13,3 milyar lira ve 20 milyar liralık ihalede 500 milyon lira teklif alındı.

Haber Merkezi
AA
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TCMB'den üç TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 10 Şubat vadeli 550 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 534 milyar 235 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

7 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 13 milyar 300 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,84, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,91 olarak gerçekleşti.

Bankanın 14 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 500 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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