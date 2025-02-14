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TCMB'den üç TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 851 milyar 697 milyon lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç TL depo alım ihalesi düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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TCMB'den üç TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Şubat vadeli 851 milyar 697 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 851 milyar 697 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

14 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 5 milyar 675 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 21 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 180 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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