TCMB'den uzaktan kimlik tespiti ve bilgi sistemleri düzenlemesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşlarının uzaktan kimlik tespiti süreçleri ile bilgi sistemleri altyapılarına ilişkin kuralları güncelledi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ve tebliğ düzenlemeleriyle; uzaktan müşteri kabulünde biyometrik yöntemlerin kullanımı, yakın alan iletişimi (NFC) ile doğrulama ve yabancı müşteriler için çipli pasaport zorunluluğu mevzuata eklendi.

Mevzuatta yapılan ilk değişiklikle ödeme hizmeti sağlayıcılarının uzaktan iletişim araçlarıyla yapacağı müşteri kabul süreçlerine biyometrik yöntemler ve elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip kimlik belgeleri resmen dahil edildi. Kimliğin tespit edilebilmesi amacıyla kişinin biyometrik verilerinin alınması ve kimlik kartının güvenlik ögelerinin teyit edilmesi süreci kesintisiz olarak kayıt altına alınacak.

Doğrulamada öncelik NFC teknolojisinde olacak

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kimlik belgesinin ve üzerindeki verilerin doğrulanmasında temel yöntem olarak yakın alan iletişimi (NFC) esas alındı. Kartın orijinallik, bütünlük, yıpranma ve tahrif edilme testleri beyaz ışık altında kontrol edilecek, belgenin ön ve arka yüzünün incelemesi kayıt altına alınacak. NFC ile doğrulamanın teknik nedenlerle yapılamadığı hallerde ise optik karakter tanıma (OCR), kart okuyucu veya MASAK görüşüyle Merkez Bankası tarafından onaylanan alternatif yöntemlerden en az biri devreye sokulacak.

Mevzuat kapsamında anonim ön ödemeli araçlar, sürekli iş ilişkisi doğurmayan tek seferlik işlemler ve MASAK tebliğlerinde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmayan belirli limit altı elektronik para ihracı ile ödeme süreçleri ise bu sıkı uzaktan kimlik kontrollerinden muaf tutuldu.

Yabancılara ICAO standartlarında pasaport zorunluluğu

Düzenlemeye eklenen hükümle Türk uyruklu olmayan kişilerin uzaktan müşteri kabulü kuralları da netleşti. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin kimlik tespiti, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 9303 sayılı standardına uygun ve NFC özelliği taşıyan pasaportlar üzerinden yapılabilecek. Bu süreçte MASAK Genel Tebliği'nde yer alan güvenlik esasları geçerli olacak.