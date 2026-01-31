TCMB’den videolu “yönetilen fiyat” vurgusu: Enflasyonu doğrudan etkiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Yayınlanan videoda piyasada fiyatların arz ve talebe göre değiştiği ancak bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının doğrudan kamu kurumlarının kararları veya vergi düzenlemeleriyle şekillendiği belirtildi.

Elektrik ve doğal gaz tarifeleri, köprü-otoyol, metro-otobüs ücretleri, şebeke suyu fiyatlarının doğrudan kamu kurumlarının kararları veya vergi düzenlemeleriyle şekillendiğine işaret edilen videoda, "İşte bunlara, doğrudan kamunun kontrolünde oldukları için 'Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar' diyoruz. Peki bu ayrım neden önemli? Çünkü yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar, enflasyonu doğrudan etkiliyor." ifadelerine yer verildi.

2026 yılı için vergi ve harçlardaki artışın yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 ile sınırlanarak dezenflasyona destek sağladığına dikkati çekilen videoda, "Kalıcı fiyat istikrarının sağlanması için para ve maliye politikası kadar, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar da önemli bir rol oynuyor." açıklaması yapıldı.

"Herkes İçin Ekonomi", ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.