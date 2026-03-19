TCMB’den yeni düzenleme: Elektronik para hesaplarına 'nema' imkanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşlarına yönelik yönetmelikte değişikliğe gitti.

Koruma hesapları artık getirili olabilecek

Düzenlemeye göre elektronik para kuruluşlarının müşterilerden topladığı fonları bankalar nezdinde tuttuğu "elektronik para koruma hesapları" belirli şartlar altında nemalandırılabilecek. Ancak bu uygulama, yabancı para cinsinden açılan hesaplar için geçerli olmayacak.

Getiri ertesi gün hesaplara aktarılacak

Nemalandırma sonucu oluşan anapara ve net getiri, komisyon ve yasal kesintiler düşüldükten sonra ertesi iş günü ilgili koruma hesaplarına aktarılacak.

Fonların kullanımı yasak

Yeni düzenleme, bu fonların nemalandırma süresince herhangi bir amaçla kullanılmasını yasaklıyor. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, aynı zamanda günlük işlemler için yeterli likiditeyi sağlamakla yükümlü olacak.

Düşük risk ve anapara koruması şart

Nemalandırma işlemlerinde yalnızca düşük riskli ve likit varlıklar kullanılabilecek, gecelik vadede ise anaparanın korunması esas olacak.

Faaliyet izni durursa fonlar nemalandırılamayacak

Kuruluşların faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde koruma hesaplarındaki fonlar bu süre boyunca nemalandırılamayacak.

Elektronik para hesaplarına nema nedir? Yeni düzenleme ne anlama geliyor?

Merkez Bankası’nın yeni düzenlemesiyle birlikte elektronik para kuruluşlarının bankalarda tuttuğu koruma hesaplarındaki TL bakiyelere “nema”, yani faiz benzeri getiri elde etme imkânı tanındı. Bu sayede daha önce getirisi olmayan bu fonlar, düşük riskli ve likit araçlarda değerlendirilerek kazanç sağlayabilecek. Ancak yabancı para cinsinden hesaplar uygulama dışında bırakıldı. Elde edilen net getiri ise kesintiler sonrası ertesi iş günü ilgili hesaplara aktarılacak.