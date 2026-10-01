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TCMB'den zorunlu karşılık ve kredi adımı: KOBİ sınırı yüzde 5'e çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırını yüzde 5'e yükseltti.

Haber Merkezi
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TCMB'den zorunlu karşılık ve kredi adımı: KOBİ sınırı yüzde 5'e çıkarıldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve bankacılık sektörünün likidite yönetimini desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede yeni düzenlemelere gitti. Banka tarafından yayımlanan 2026-43 sayılı basın duyurusunda, zorunlu karşılık uygulamasında iki kritik değişikliğe imza atıldığı bildirildi.

Alınan kararlar doğrultusunda, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak adına KOBİ kredilerindeki aylık büyüme sınırı yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 5'e yükseltildi.

Bunun yanı sıra bankaların likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarında indirime gidildiği kamuoyuna duyuruldu.