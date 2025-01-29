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TCMB’den zorunluk karşılıklarda faiz indirimi

TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını yüzde 0,00-yüzde 37,80 olarak belirledi.

Haber Merkezi
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TCMB’den zorunluk karşılıklarda faiz indirimi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranında teknik bir düzenlemeye gitti. 

TCMB, 27.12.2024-23.01.2025 tarihleri arasında yüzde 0,00-yüzde 39,90 olarak uygulanan faiz/nema oranını 24 Ocak tarihinden itibaren yüzde 0,00-yüzde 37,80 olarak yeniden belirledi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada "24.01.2025 (dahil) tesis tarihinden itibaren "Yenileme ve TL'ye Geçiş Oranı"na bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 37,8 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanır." denildi.

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