  3. TCMB/Karahan: Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye’deki 500 milyar dolarlık yastık altı altının enflasyonla mücadeleyi zayıflattığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Amsterdam’da Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Klaas Knot’a veda etkinliğinde bir panele katıldı.

Panelde konuşan Başkan Karahan Türkiye'deki "yastık altı" altınların değerinin 500 milyar dolar kadar olduğunu ve bunun enflasyona etki ettiğini söyledi. Karahan "Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor" dedi.

TCMB Başkanı, doların küresel bağlamdaki rolünün sorgulandığını ve zayıf doların genellikle gelişen piyasalar için iyi haber olduğunu ancak Türkiye'deki altın faktörünün bu etkiyi hafiflettiğini dile getirdi.

Karahan konuşmasında "para politikasını bir süre daha sıkı tutmalıyız" ifadesini kullandı.

