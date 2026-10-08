TCMB/Karahan: Dezenflasyon, yatırım sürecini de güçlendiriyor

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, risklerin ve belirsizliklerin canlı kaldığı bu dönemde dezenflasyon kazanımların devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikasını kararlı şekilde sürdüreceğimizi ifade etmeliyim” diye konuştu.

Bacacı Yatırım Holding’in düzenlediği sempozyumda konuşan Başkan Karahan, iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini ve para politikasının doğrudan etkilediği kalemlerde enflasyon düşüşünün daha net görüldüğünü söyledi. Karahan, sıkı para politikası duruşu katkısıyla dezenflasyonun yeniden ivme kazanacağına inandıklarına işaret ederek adımlarını orta vadeli enflasyon görünümünü gözeterek şekillendirdiklerini dile getirdi.

Kalıcı düşüş elverişli ortam oluşturuyor

Fiyat istikrarının küresel ve bölgesel risklerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırladığını kaydeden Karahan, Türkiye örneği üzerinden fiyat istikrarının yatırım ortamı için önemini anlattı. Karahan, yüksek ve oynaklığın hakim olduğu enflasyonun firmaların planlama ufkunu daralttığını vurgulayarak dezenflasyonun kısa vadeli maliyeti olsa da enflasyonun kalıcı düşmesinin yatırım ortamı için daha elverişli ortam oluşturduğunu söyledi.

Karahan, inşaat ve makine teçhizat yatırımları artışını enflasyon dönemleriyle karşılaştırarak şunları söyledi: “Yüksek enflasyonun hakim olduğu 1988-2003 döneminde yatırım büyümesi daha sınırlı kaldı. Enflasyonla mücadele odaklı politika çerçevesiyle enflasyonun belirgin gerilediği 2003-2019 döneminde yatırım büyümesinin yüzde 7,8’e yükseldi. Ekonominin bu süreçte genel büyüme performansı da arttı. Kovid'le birlikte genişleyici politikalarla da birlikte enflasyon yeniden yükseldi. Para politikasının da görece esnek olduğu bu dönemde yatırım büyümesi önceki dönemin gerisinde kaldı. Sıkı para politikasıyla enflasyonun gerilediği 2025 yılında yatırımların yeniden daha güçlü arttığını görüyoruz.”

TL mevduatın payı da akışı gösteriyor

Karahan, verilerin fiyat istikrarının uzun vadeli yatırım kararları için de önemli zemin oluşturduğunu gösterdiğine işaret ederek dezenflasyonun verimliliği de desteklediğini, enflasyonla mücadele sürecinde artan öngörülebilirliğin firmaların yatırım planlamalarını kolaylaştırdığını kaydetti. Enflasyonun yüksek seyrettiği 2022-2024 yıllarında verimlilik göstergelerinin azalış sergilediğini belirten Karahan, “Bu dönemde çalışan başına üretim yıllık ortalama binde 4 geriledi. 2025'te ise sanayi başta olmak üzere tarım dışı sektörlerde verimlilik artışında belirgin toparlanma izlendi. Ayrıca yüksek verimli firmalar şoklara karşı daha dayanıklı. Yüksek verimli firmaların takipteki alacak oranı da daha düşük” diye konuştu.

Göstergelerin iç talepte zayıf seyri teyit ettiğini yineleyen Karahan, arz yönlü gelişmelerin ve enflasyon beklentilerinin önümüzdeki dönemde önemli olacağını kaydetti. Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördükleri iyileşmenin sağlanmamış olmasının da ihtiyatlı duruşu gerekli kıldığına işaret eden Karahan, yurtiçi yerleşiklerin TL talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Karahan, yatırım fonları kriziyle birlikte çıkan paranın ise TL mevduata yöneldiğini, bu durumun mevcut TL mevduat payıyla uyumlu olduğuna dikkat çekti.

Karahan, yatırım fonları dahil TL mevduat payının yüzde 61’de kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Kacır: 100 bin teknoloji girişimi hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'ların toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı. Türkiye'nin 2019'a kadar henüz unicorn şirketi bulunmayan bir ülke olduğunu hatırlatan Kacır, bugün ülkede 8 unicorn, diğer ifadeyle 8 Turcorn bulunduğunu söyledi. Kacır, yatırımların finansmanına yönelik desteklerin de güncellendiğini belirterek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında stratejik alanlardaki yatırımlara uygun koşullu finansman sağlandığını söyledi. Merkez Bankası'nın programa 750 milyar liralık kaynak ayırdığını belirten Kacır, toplam yatırım tutarı 531 milyar lirayı aşan 85 projenin önünün açıldığını ifade etti. Kacır, geçen hafta programda yeni bir pencere açıldığını da belirterek, teşvik belgeli imalat sanayi yatırımlarını hızlandırmaya yönelik uygulamada stratejik nitelikteki projelere doğrudan, 100 milyon liranın üzerindeki diğer yatırımlara ise yatırımın ilerleme seviyesi, OSB ve endüstri bölgelerindeki gerçekleşme ile yatırımcının Ar-Ge faaliyetleri gibi kriterler dikkate alınarak finansman sağlanacağını söyledi. Bu kapsamda 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli kaynak sunulacağını belirten Kacır, finansman maliyetinin Merkez Bankası politika faizinin yüzde 70'i, bugün için yıllık yüzde 25,9 düzeyinde olacağını kaydetti.

Şirketlerin değerinin korunması için TVF'nin gücü önemli

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Arda Ermut, finans piyasalarında yaşanan dalgalanmaların sürdüğü dönemde, stratejik varlıkların değerinin korunması ve artırılmasında TVF'nin kurumsal gücüne dikkat çekti. TVF'nin 7 farklı sektörde faaliyet gösteren 36 şirketten oluşan portföyü yönettiğini belirten Ermut, fonun temel amacının şirketlerdeki payları yalnızca tutmak olmadığını, şirketlerin değerini ve rekabet gücünü artırarak Türkiye'ye katkılarını güçlendirmek olduğunu ifade etti. Ermut, TVF olarak farklı finansman araçlarını kullanarak bugüne kadar 5.4 milyar doların üzerinde finansman sağladıklarını ve uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirdiklerini söyledi. Sermaye piyasaları üzerinden portföy şirketlerini yatırımcılarla buluşturduklarını belirten Ermut, yapılan işlemlerle şirketlerin halka açıklık oranlarının da artırıldığını kaydetti. Ermut, finans piyasalarındaki sıkıntıların sürdüğü bu süreçte ilgili kurumların görev yetkileri çerçevesinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise, ülkemizi bölgeselden küresel bir güç merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.