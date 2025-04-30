TCMB Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB Genel Kurul toplantısında konuştu.

Karahan konuşmasında, son dönemde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin 2025 yılında küresel büyüme üzerine aşağı yönlü riskleri artırdığını belirtti.

Fatih Karahan, “Hizmet enflasyonu ocak ayında bir miktar yükselmekle birlikte şubat ve mart aylarında belirgin yavaşlama eğilimine girdi” diye belirtirken, “TL'deki değer kaybının sınırlı olması bu kanaldan gelen enflasyonist baskıları azalttı” dedi.

Karahan, mart ve nisanda yurt iç ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerle parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımların ivedilikle atıldığını söylerken, “Likidite koşullarını yakından izlemeye ve etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz” diye belirtti.

Karahan konuşmasında, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme için ön koşuldur, Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz” dedi

Genel kurul

TCMB'nin Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri veya temsilcileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabiliyor.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebiliyor.

Toplantıda, 2024 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması ve Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibralarının yanı sıra, 30 Nisan 2025 tarihi bitiminde boşalacak Banka Meclisinin iki üyeliği ve Denetleme Kurulunun üç üyeliği için seçim yapılacak.