TCMB/Karahan: Enflasyonda düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre Başkan Fatih Karahan, Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

"Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz"

Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bu kentlerde yaptığı sunumlarda, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz." ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını belirtti.

Enflasyonda hedef yüzde 24

Karahan ilk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engellediklerini, Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettiklerini belirtti. Karahan sene sonunda enflasyonun yüzde 24'e gerilemesini hedeflediklerini bildirdi.

Sunumda para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır"

Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşun sürdürüleceği belirtilerek "Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyonla mücadele süreci ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantılar, Karahan'ın sunumları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Karahan, Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret etti

Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret eden Fatih Karahan, burada kendisini Uşak'a davet eden ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Yaşar Akar İlkokulu 2-B ve 2-D sınıfı öğrencileri, derslerindeki Türk lirasını tanıma etkinliği kapsamında çizdikleri para resimlerini TCMB Başkanı Karahan'a göndermişti.

Karahan, TCMB Denizli şubesini ziyaret etti

Karahan, kentteki temasları kapsamında TCMB Denizli şubesinde incelemelerde bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret eden Karahan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı.

Coşkun: Denizli ciddi potansiyeli olan bir şehir

Toplantının açılışında konuşan Vali Coşkun, Denizli'nin tükettiğinden daha fazlasını üreten bir şehir olduğunu söyledi.

Geçen yıl kentten yaklaşık 4,4 milyar dolar ihracatın gerçekleştirildiğini belirten Coşkun, "Ürettiğini aynı zamanda ihraç ediyor. Bu anlamda ciddi potansiyeli olan bir şehir." dedi.

Zeybekci: Başka Türkiye yok, biz büyüyeceğiz, gelişeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de büyüme ve kalkınmanın yolunun üretmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmaktan geçtiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın almış olduğu kararları sonuna kadar desteklediklerini kaydeden Zeybekci, "Başka Türkiye yok, biz büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve o muasır medeniyet seviyesinin ötesine mutlaka geçeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.