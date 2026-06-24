TCMB/Karahan: Talepteki yavaşlama dezenflasyonu destekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz gün Londra'yı ziyaret eden Başkan Fatih Karahan'ın Türkiye'ye ilişkin "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumunu yayımladı.

Karahan'ın sunumunda, kısa vadeli enflasyon dinamiklerini belirleyen unsurlar, enflasyon görünümünü şekillendirecek faktörler, jeopolitik gelişmelerin cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi ve yeniden dolarizasyon riski öne çıktı.

Karahan, arz şoklarıyla yükselen gıda ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu, ancak jeopolitik gerilimlerin azalması halinde bu etkinin zayıflayabileceğini ifade etti. Talepteki yavaşlama ile dayanıklı mal ve hizmet gruplarında azalan katılığın ise dezenflasyon sürecini desteklediğini vurguladı.

"Talepteki yavaşlama fiyatlama davranışlarını iyileştirecek"

TCMB Başkanı sunumunda enflasyonun gıda ve enerjide yükseldiğini, çekirdek gruplarda ise azaldığını belirtirken, gıda enflasyonunun oynak seyrettiğini ve son dönemde yüksek bir seyir izlediğini ifade etti. Karahan ayrıca kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ayrı grafiklerle de paylaştı.

Önümüzdeki dönemde enflasyon görünümünü beklentiler, talep koşulları ve fiyatlama davranışlarının şekillendireceğine işaret eden Karahan, jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını kaydetti. Karahan, hanehalkı beklentilerindeki gerilemenin genele yayıldığını, iktisadi faaliyetlerin yavaşladığını ve kapasite kullanımının zayıfladığını da sözlerine ekledi.

Karahan, talep göstergelerinin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiğini ve kredi büyümesinin yavaşladığını, talepteki yavaşlamanın ise fiyatlama davranışlarını iyileştirmesinin beklendiğini bildirdi.

"Türk lirası varlıklara yönelik talep güçlü"

Cari işlemler dengesi açısından jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden ithalat faturasını artırdığına dikkat çeken Karahan, buna karşın talepteki yavaşlama nedeniyle cari denge üzerindeki baskının sınırlı kaldığını söyledi. İhracatın talebin etkisiyle dirençli seyrettiğini, turizm üzerindeki etkinin ise sınırlı olduğunu belirtti.

Sunumda yeniden dolarizasyon riskine de değinen Karahan, Türk lirası varlıklara yönelik talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti. Sıkı para politikası, makroihtiyati araçlar ve güçlü döviz rezervlerinin Türk lirasına olan talebi desteklediğini kaydetti.