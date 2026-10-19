TCMB’nin 22 Ekim faiz kararı için kritik beklenti, yüzde 37 değişecek mi?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin geleceğine karar verecek. 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak karar öncesinde piyasalarda iki temel senaryo öne çıkıyor: Faizin yüzde 37 seviyesinde korunması veya 100 baz puanlık indirimle yüzde 36’ya çekilmesi.

Ocak ayında yüzde 38’den yüzde 37’ye indirilen politika faizi, mart, nisan, haziran, temmuz ve eylül toplantılarında değiştirilmedi. Ekim ayında da aynı kararın alınması durumunda faiz üst üste altıncı toplantıda sabit tutulmuş olacak.

Enflasyonun yüzde 30’un altına inmesi beklentileri değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73’e gerileyerek Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30 seviyesinin altına indi. Aylık enflasyonun piyasa beklentilerinin altında kalması, TCMB’nin faiz indirimine yeniden başlayabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Bununla birlikte çekirdek enflasyon göstergelerindeki görünüm, fiyat baskılarının tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan B endeksi eylülde aylık yüzde 2,01 yükseldi. Bu tablo, genel enflasyondaki gerilemeye rağmen fiyat artışlarının bazı alanlarda güçlü seyrettiğini gösteriyor.

Ekonomistlerin faiz beklentileri ayrışıyor

TCMB’nin ekim ayı kararı için finans kuruluşlarının tahminleri aynı yönde değil. Morgan Stanley ve JPMorgan, politika faizinde 100 baz puanlık indirim bekliyor. Bank of America ekonomistleri de ekim ayında aynı büyüklükte bir indirim öngörürken yıl sonunda politika faizinin yüzde 36 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Goldman Sachs ise farklı bir yaklaşım sergiliyor. Kurum, TCMB’nin politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 37’de tutacağı yönündeki beklentisini koruyor.

Tahminler arasındaki farklılık, enflasyondaki iyileşmenin faiz indirimi için yeterli görülüp görülmediği ve enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde yaratabileceği riskler etrafında şekilleniyor.

TCMB’nin kararında enerji fiyatları belirleyici olabilir

Merkez Bankası, eylül ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37’de bırakırken gecelik borç verme faizini yüzde 40, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5 seviyesinde tuttu.

Kurul, enflasyonun ana eğiliminde gerileme görüldüğünü ve iç talepteki zayıflığın sürdüğünü belirtmişti. Buna karşılık jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulanmıştı. TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajını da vermişti.

Ekim toplantısında enflasyon verilerinin yanı sıra enerji maliyetlerinin ve küresel gelişmelerin etkisinin değerlendirilmesi bekleniyor. Bu nedenle karar metnindeki ifadeler, faiz oranının kendisi kadar önem taşıyor.

Faiz kararı dolar, mevduat ve borsayı nasıl etkileyebilir?

TCMB’nin faiz kararı, Türk lirası varlıklarından bankacılık hisselerine kadar geniş bir alanda etkili olabilir. Faizin sabit tutulması, TL mevduatın yüksek faiz avantajını korumasını sağlayabilir. Buna karşılık beklentilerin üzerinde bir indirim, Türk lirası üzerindeki faiz desteğini azaltarak döviz piyasasında oynaklığı artırabilir.

Borsa İstanbul’da ise bankacılık hisseleri kararın yakından etkileyebileceği sektörlerin başında geliyor. Faiz indirimi, bankaların mevduat maliyetleri ve net faiz marjları üzerinde etkili olabilir. Ancak piyasa tepkisinin yönü, kararın önceden fiyatlanma derecesine ve TCMB’nin geleceğe ilişkin mesajlarına da bağlı olacak.

Piyasalar karar metnindeki mesajlara odaklanacak

TCMB’nin ekim toplantısında faiz indirimine gitmesi durumunda yatırımcıların sonraki toplantılara ilişkin beklentileri de değişebilir. Faizin sabit tutulması halinde ise kurulun sıkı para politikasını ne kadar süre korumayı planladığı öne çıkacak. Özellikle enflasyonun ana eğilimi, iç talep ve enerji fiyatlarına yönelik değerlendirmeler, para politikasının yönüne ilişkin önemli ipuçları sunabilir.