TCMB’nin brüt ve net rezervleri geçen hafta hafifçe yükseldi

Ali Orhan Yalçınkaya

Merkez Bankası’nın 6 Ekim haftasına ilişkin döviz rezervlerine dair haftalık durumu 12 Ekim Perşembe günü öğrenecek olsak da hafta başında (bugün) yayımlanan analitik bilançodan bunu tahmin edebilmekteyiz.

Şöyle ki, analitik bilançodaki “Dış Varlıklar” kalemindeki değişim ile TCMB’nin açıkladığı toplam döviz rezervleri değişimi uyumlu seyretmektedir.

Nitekim söz konusu haftada altın dahil brüt rezervlerin 0.7 milyar dolar artarak 122.9 milyar dolara, Net Uluslararası Rezervlerin (NUR) ise 0.2 milyar dolar artarak 20.8 milyar dolar seviyesine yükseldiği hesaplanıyor.

Merkez Bankası’nın kendine ait altın rezervi bulunduğundan, altının ons fiyatındaki değişim bu değerlemeyi etkilemektedir. Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllıklarının 2008 Lehman krizinden bu yana gördüğü en yüksek seviye çıkması altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 2.7 gerilemesine neden olmuştu. Bu gelişmeye rağmen Net Uluslararası Rezervler artış kaydetmiş bulunuyor.

Diğer taraftan TCMB’nin “Dış Varlıklar” ile “Toplam Döviz Yükümlülükleri” farkından oluşan Net Döviz Pozisyonu ise 0.3 milyar dolar artarak 12.6 milyar dolara yükseliş kaydetti.

Söz konusu haftada swap stokundaki 468 milyon dolar azalışa karşılık, döviz depo stokunun değişim göstermediği izleniyor. Swaplar bilanço dışı yükümlülük olarak izlenmekte olup, burada yaşanan değişim yönünde brüt ve net uluslararası rezervler etkilenmektedir. Döviz depo işlemleri ise bilanço içi yükümlülük olarak takip edilirken, yaşanan değişimin tersi yönünde net uluslararası rezervleri etkilemektedir.