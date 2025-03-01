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TCMB’nin döviz kredilerde sıkılaştırmasını ekonomistler yorumladı

Merkez Bankası, yabancı para kredilerde sıkı parasal duruşu desteklemek için kredi büyümesinde zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Kararı, ekonomistler nasıl yorumladı?

Haber Merkezi
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TCMB’nin döviz kredilerde sıkılaştırmasını ekonomistler yorumladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıkladığı makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuruda, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürülürken, istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.

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Ekonomistler kararı yorumladı.

“Faiz indiriminin ön hazırlığı mı?”

Dr. Burcu Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankası kredi musluğunu kısıyor. Yabancı para krediler için artış sınırı aylık %1’den %0,5’e düşürüldü. Bundan istisna tutulan kredilerin kapsamı daraltıldı. Faiz indiriminin ön hazırlığı mı?”

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası döviz kredilerini iki koldan sınırlamış. İstisnaların kapsamı belirgin daraltılacaksa epey sıkılaştırıcı bir adım olur. Döviz piyasasının ateşini en azından mart faiz kararına kadar biraz düşürür, sonrası karar ve söyleme bağlı” dedi.

“Bankalara neredeyse döviz kredisi vermeyeceksiniz denilmiş”

Tufan Cömert, “Bu esnada bizde: Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürülmüştür. Yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilerin kapsamı daraltılmıştır. Özetle bankalara neredeyse döviz kredisi vermeyeceksiniz denilmiş” değerlendirmesini paylaştı.

"Geç uyandılar"

Prof. Dr. Emre Alkin, "Uygulanan reçete sebebiyle özel sektör döviz kredisi rekoru kırdı ama geç uyandılar. Proaktif değil hep tepkisel.." yorumunu yaptı. 

Ömer Gencal, “Merkez Bankası döviz kredilerinde aylık büyüme sınırını %1’den %0.5’e çekti. Sıkılaştırma yanlış yerden yapılıyor” dedi.

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