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TCMB'nin döviz pozisyonu 6 hafta ne kadar eridi? Ekonomistler hesapladı

Merkez Bankası’nın 19 Mart’ta yaşanan siyasi gündem kaynaklı oluşan dalgalanmaya engel olmak amacıyla döviz piyasasına müdahalelerinin boyutu yaklaşık 55-60 milyar dolar aralığında oldu. Prof. Dr. Hakan Kara ve kıdemli analist Emre Akçakmak, döviz pozisyonunu yorumladı.

Şeyda Uyanık
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TCMB'nin döviz pozisyonu 6 hafta ne kadar eridi? Ekonomistler hesapladı
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19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasalarda oluşan dalgalanma en çok döviz kurlarında görülmüştü. Kurlardaki dalgalanma küresel gelişmelerle de birleşince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da önlemler almıştı.

Döviz piyasasındaki oynaklığın önüne geçmek için yapılan müdahalelerin boyutunu ekonomistler hesapladı.

Prof. Dr. Hakan Kara, son 6 haftada net döviz satışının 55 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Altın etkisi

East Capital International AB Kıdemli Danışmanı Emre Akçakmak ise net döviz pozisyonundaki durumu şu şekilde açıkladı:

“TCMB net döviz pozisyonu 19 Mart'tan beri yaklaşık 50 milyar dolar azaldı.

Altın etkisinden (+11%) arındırılmış olarak bakıldığında ise yaklaşık 60 milyar dolar azalma görülüyor.

Bu dönemde net pozisyon 58 milyar dolardan 7,6 milyar dolara düştü, ancak altın etkisi olmasa net pozisyon eksi 1,1 milyar dolar olacaktı.”

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