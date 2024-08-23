TCMB'nin ek depo ihalesinde ortalama faiz yüzde 50 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ek TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 88 milyar 589 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 180 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 88 milyar 589 milyon liralık teklif geldi.