TCMB’nin enflasyon tahminine ekonomistler ne dedi?

TCMB’nin 2025 yılı için yaptığı son Enflasyon Raporu sunumu dikkatle izlendi. Yıl sonu enflasyona yönelik tahminler değişirken, ekonomistler bu durumu nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı IV. Enflasyon Raporu sunumunu Başkan Fatih Karahan yaparken, ekonomist ve gazetecilerin sorularını da Başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile yanıtladı.

Enflasyon tahminlerinde ara hedef değişmezken, yıl sonu tahmin aralığı yükseldi. Buna ekonomistlerin yorumu ne oldu?

Gerçekleşmeyen hikaye

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, güncellemeyi şu şekilde yorumladı:

“Son 3 yıldır her enflasyon raporunda kendini tekrar eden ve hiç bir zaman gerçekleşmeyen hikaye: Talep çok zayıflayacak, enflasyon hedeflere inecek.”

Sonrasında da Kara, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Hesaplamalarıma göre aşağıdaki tablo ile önümüzdeki yıl enflasyonun %16’ya düşmesi için 2026 yıl sonunda dolar kurunun 45’in üzerine çıkmaması gerekiyor."

Kötü haber

Dr. Burcu Aydın, “Merkez Bankası: 2025 yıl sonu enflasyon tahminini artırırken 2026 yıl sonu tahminlerini korudu. 2026 yılı için ücret artışlarının görüşüldüğü bu dönemde sabit gelirliler için kötü bir haber oldu...” değerlendirmesinde bulundu.

"Ne hedef ne de tahminimiz var"

Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyon raporu sunumuna yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

Ekonomi Yönetimine önerim: “Ne hedef ne de tahminimiz var, elle gelen düğün bayram” şeklinde konuşsunlar. Ekonomiye daha az zarar verirler..”

"Maaş zamlarını olumsuz etkileyecek"

Prof. Dr. Serap Durusoy, ücret artışlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“2026 yılı enflasyon tahmininin güncellenmemesi 2026 ücretler artışlarını da olumsuz etkileyecek”

"Olası bir faiz indirimi rasyonel gerekçe ile izah edilemez"

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, “Elbette tahmin aralığının %25-29'dan %31-33'e yükseltilmiş olması, Aralık PPK toplantısında faiz indiriminin "olmaması gerektiği" şeklinde okunabilir. Aralık'ta yapılacak olası bir faiz indirimi hiç bir rasyonel gerekçe ile izah edilemez” diye belirtti.

"Asgari ücretli mi artırıyormuş enflasyonu?"

Prof. Dr. Utku Altunöz, tahminlerin değişimine yönelik şu paylaşımı yaptı:

“TCMB yıl sonu enflasyon hedef aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31-33 seviyesine yükseltti..Alma mazlumun ahını...Asgari ücretli mi artırıyormuş enflasyonu? Beklentiye göre mi verilecek maaş artışları..Al sana beklenti…”

"Bakalım bu iş nasıl olacak?”

Doç. Dr. Orhan Karaca, “TCMB, 2025 sonu enflasyon tahminini %31-33 arasına yükseltirken 2026 hedefini ise %16'da sabit tuttu. Enflasyon 2025'i hedeflendiği gibi %24'te bitirse oradan %16'ya inmek belki mümkün olurdu. Ama şimdi %31-33'ten %16'ya inmek hiç kolay görünmüyor. Bakalım bu iş nasıl olacak?” dedi.

Enflasyonda dengeleyici unsurlar

Banu Kıvcı Tokalı, “2026 enflasyonu varsayımlarında, gıda enflasyonu tahmini yukarı ve ithalat fiyatlarının katkısı aşağı çekilirken; petrol fiyatları ve küresel büyümede aşağı yönlü revizyonlar dengeleyici rol üsteleniyor ve enflasyon tahmininin aynı kalmasını sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

