TCMB'nin enflasyon tahminleri 20 yılda nasıl değişti?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunu yaptı. Geçen yıl getirilen ve “kolay kolay” değişmeyeceği belirtilen yüzde 16’lık ara hedef değişmedi. Ancak “örtülü” bir şekilde güncellenmiş olarak enflasyon tahmini aralığı yükseldi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?

Enflasyon Raporu sunumlarında yıl boyunca tahmin değişimleri sıklıkla görülmeye devam ediyor. Bu değişimin oynaklığını azaltmak amacıyla geçen yıl TCMB, “ara hedef” açıklamıştı. Ara hedef için de şu değerlendirme yapılmıştı:

“Enflasyon Raporu dönemleri arasında varsayım setinde olağanüstü (uç değer olarak tanımlanabilecek) güncellemeler olmadığı sürece ara hedefler değiştirilmeden korunacaktır.”

Ara hedef değişmedi

2026 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında TCMB, ara hedefte yüzde 16 seviyesini korudu.

Tahmin aralığı ise yüzde 13-16 seviyesinden yüzde 15-21 aralığına güncellendi. Ara hedef 2025 son toplantısında tahmin aralığının orta noktası olurken, bu kez tahmin aralığının orta noktası yüzde 18 oldu. Bu da “örtülü bir artırım mı?” sorularına neden oldu.

Tahminlerdeki farklar

TCMB’nin Enflasyon Raporu sunumlarında özellikle 2018 sonrasında tahmin revizyonlarındaki değişimlerde aralıkların açıldığı görülürken, son yıllarda bu oynaklığının azaldığı dikkat çekti.

Gerçekleşmelerde en büyük fark 2021 yılında olurken, 2022 ve 2023’te ise tahmin güncellemelerinde farkın yüksek olduğu ancak yıl sonunda gerçekleşme ile yakınsadığı da tabloya yansıdı.

Son iki yılda yılın ilk ve son toplantıları arasındaki farkın 2022 ve 2023 dönemindeki yüksek oynaklıkların ardından 8 puan olması dikkat çekti.