TCMB'nin eski yöneticilerinden ücret analizi: Sorun asgari ücret ya da kur değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski yöneticilerinden önemli iki isim, ücret artışları ve enflasyon dinamiklerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TCMB eski Araştırma Müdürü Çağrı Sarıkaya, 2025 yılında asgari ücretin işverene maliyetinin (devlet desteği dahil) yüzde 29,9 arttığını, buna karşılık ekonomi genelinde saatlik işgücü maliyet artışının yüzde 39,5 olduğunu belirtti. En düşük artışın yüzde 36 ile gayrimenkul faaliyetlerinde, en yüksek artışın ise yüzde 47,2 ile bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleştiğini aktardı.

Sarıkaya, 2022’den bu yana toplam işgücü maliyet artışlarının asgari ücret artışının üzerinde seyrettiğine işaret ederek, “Ücret belirleme süreçleri açısından asgari ücretin baskılanması pek etkili olmamış görünüyor. Sürpriz değil, çünkü 2022 yılından beri toplam işgücü maliyet artışları asgari ücretin epey üzerinde gerçekleşiyor. Demek ki, sorun başka yerde: Birikimli hayat pahalılığı ve enflasyon beklentileri” değerlendirmesinde bulundu.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da aynı veriye işaret eden sosyal medya paylaşımında, “Geceye kendi kendine konuşan bir grafik bırakalım” ifadelerini kullanarak ücretler ile sepet kur arasındaki makasa dikkat çekti.

2022 bazlı grafikte saatlik ücret endeksinin kur artışının belirgin şekilde üzerinde seyrettiği görüldü.