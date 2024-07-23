TCMB’nin faiz indirimi için Fransız yatırım kurumu tarih verdi

Fransa merkezli BNP Paribas, TCMB’nin temmuz faiz kararı sonrasında değerlendirme yaptı.

"Mevcut %50'ye karşılık %40 olan yılsonu tahminimizi koruyoruz. Faiz indirimlerini haklı çıkarmak için hem TÜFE verilerinin hem de beklentilerin önümüzdeki aylarda aşağı yönlü hareket etmesi gerekecek" değerlendirmesini yapan BNP, "Yılsonu TÜFE beklentisi temmuz anketinde %42,95 ile TCMB tahmininin üst sınırı olan %42'nin üzerinde gerçekleşti. Benzer şekilde, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi de %30 ile TCMB tahmin üst sınırının üzerinde gerçekleşmiştir. Asgari ücretin yıl ortasında artırılmamasının da hizmet ve çekirdek fiyatlar için olumlu bir gelişme olacağını düşünüyoruz" dedi.

“Enflasyonda daha fazla sürpriz gerekiyor”

Düşük TÜFE verilerinin beklentiler için kritik önem taşıdığına işaret eden BNP, "TÜFE rakamları yılın ilk iki ayında beklentilerin önemli ölçüde üzerinde kaldı. Mart ve nisan aylarında küçük pozitif sürprizlerin ardından mayıs ayında bir negatif sürpriz daha gözlemledik. Haziran ayında TÜFE %2,5'lik beklentiye karşılık %1,6 ile önemli bir aşağı yönlü sürpriz yapmıştı. TÜFE sürprizleri ile 12 ay ileriye dönük TÜFE beklentileri arasındaki ilişkinin şu anda çok yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Bu durum, TÜFE beklentilerinde hızlı bir iyileşme görmek için 2024 yılının ikinci yarısında enflasyonda daha fazla aşağı yönlü sürprizin gerekli olacağına işaret etmekte" denildi.

“TCMB enflasyonu düşürme konusunda kararlı”

"Genel olarak, şu ana kadar uygulanan politikaların TCMB'nin enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını gösterdiğini düşünüyoruz" diyen BNP, bu çabaların enflasyon sonuçları üzerindeki daha somut etkisini 2024 yılının ikinci yarısında görmeyi beklediklerini vurguladı.

"Çok yüksek ex-ante reel faiz oranları (%50 politika faizine karşılık %30,0 12 ay vadeli TÜFE beklentisi) ve beklentilerde daha fazla düşüş göz önüne alındığında, TCMB'nin 2024 yılının 4. çeyreğinde faiz indirim döngüsüne başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullanan BNP, TCMB'nin 2025 yılında da pozitif ex-ante reel politika faizleri ile sıkı duruşunu sürdüreceğini varsayıyoruz. 40 ve %26 TÜFE tahminlerimize karşılık, %40 ve %25 politika faizi tahminlerimizi 2024 sonu ve 2025 sonu için koruyoruz" dedi.