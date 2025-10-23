TCMB'nin faiz indirimini ekonomistler yorumladı: Karar ve metin farklı oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Faiz indirim sürecine devam eden TCMB’nin 100 baz puanlık indirimini uzmanlar nasıl değerlendirdi?

"Orta yolu buldu"

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası risk almadı ve orta yolu buldu” yorumunu yaptı.

Sonrasında da yaptığı paylaşımda Kara, metne işaret ederek, "Merkez Bankası karar metninde faizi indirmememek gerektiğini ima ediyor ama indiriyor. Allah yardımcıları olsun; ne diyeyim" dedi.

"Banka neden faiz indirdi?"

TEPAV Direktörü Burcu Aydın, “Merkez Bankası faiz indirimine rağmen basın açıklama metninde enflasyondaki artışa vurgu yaptı” diyerek metinde yer alan şu ifadelere dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha fazla düşüremiyoruz; kusura bakmayın"

Prof. Dr. Fatih Özatay, şu yorumu yaptı:

"TCMB faizi 100 baz puan düşürdü. TCMB'deki arkadaşlar kusura bakmasınlar ama Karar metni, "düşürmemiz gerekiyordu ama daha fazla düşüremiyoruz; kusura bakmayın" diyor gibi: PPK metnindeki en önemli paragraftan: "Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir." "Buna rağmen neden faiz düşürüldü" diye düşündürüyor. Ama "kusura bakmayın" kısmı dikkate alındığında yerli yerine oturuyor.

"Riskler belirginleşti"

E507’nin değerlendirmesinde, metindeki farklılıklara da işaret edilerek gelecek toplantıya da şu şekilde işaret edildi:

“TCMB politika faizini 1 puan indirdi: %40,5 → %39,5 "Dezenflasyon yavaşladı. Riskler belirginleşti." Gelecek toplantıda faiz indirimi olup olmayacağı belirsizleştirildi. Metindeki değişiklikler:”

"Metinde değişiklik çok"

Prof. Dr. Serap Durusoy, PPK sonrası ilk yorumunda, “Metinde değişiklik çok. Enflasyona ilişkin oldukça fazla yer verilmiş” değerlendirmesini yaptı.

"Faiz düşürme korkusu"

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, “faiz-enfl. ilişkisi zayıfladı ve hatta tersine döndü bence, kamuoyu iktidarın geçmiş uygulamalarından çekindikleri için bir tür "faiz düşürme korkusu" yaşıyor; faizin bağlantılı olduğu tek değişken döviz kuru, o da kontrol altında; kredi genişleme limitleri de yerinde duruyor” yorumunu yaptı.

Ekonomi Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş, TCMB'nin 100 baz puanlık indirimine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"PPK kararında bir yanlışlık var! Eğer faiz indirimi doğruysa, açıklama metnindeki görüşler yanlış! Yok eğer metindeki görüşler doğruysa faiz indirimi yanlış! "