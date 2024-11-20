TCMB'nin faiz kararı bekleniyor! Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayı faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasaların gözü TCMB faiz kararına çevrilirken beklenti anketleri açıklandı.

TCMB’den faiz indirimi gelir mi?

Bu haftanın öne çıkan iç gündem maddesi yarın sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararı olacak. Reuters anketine katılan 19 kurumun tamamı TCMB'nin yarın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankette ilk faiz indirimi tahminleri Aralık ve Ocak ayında yoğunlaşıyor.

Anketteki soruya cevap veren kurumların altısı Aralık ayında ilk faiz indirimin yapılacağını tahmin ediyor. Sekiz kurum ise TCMB'nin Ocak ayında ilk gevşeme hamlesini yapacağını tahmin ediyor.

Piyasa beklentileri TCMB'nin önümüzdeki yıl sonuna kadar politika faizinde 20 puan indirim öngörüyor.

TCMB, yılın son enflasyon raporunda enflasyonun orta noktası tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltti. Böylece orta nokta Reuters anketine göre yüzde 43.6 olan piyasa beklentileri seviyesine geldi.

TCMB'nin 2025 sonu için güncel enflasyon tahmini 7 puan artışla yüzde 21'e çıkarken, 2026 sonu tahmini yüzde 12 seviyesinde.

Ekim ayı faiz kararı ne olmuştu?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayında banka politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan, aralık ve ocakta 250'şer ve mart ayında 500 baz puan olmak üzere 9 toplantıda, toplam 4 bin 150 baz puan faiz artırmıştı. Banka, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında ise faize dokunmamıştı.

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon revizyonu politikada değişikliğe işaret etmiyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin yıl sonu tahminlerini yükseltmesine rağmen hedeflerin yakalanmasında önemli bir gecikme yaşanmadığını ve yukarı revizyonun para politikada değişikliğe işaret etmediğini söylemişti.

BofA ekonomistlerinden TCMB analizi geldi

Bank of America (BofA) ekonomistleri Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde “aciliyet olmadığını” yazdı. BofA'nın temel senaryosunda Kasım enflasyonunun yüzde 2'nin altında kalması ve verilerin hizmet fiyatlarındaki artışın daha da yumuşadığını göstermesi durumunda, Aralık ayında 200 ile 250 baz puanlık indirimin mümkün olduğu belirtildi.

Deutsche Bank: Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, Merkez Bankası'ndan ocak ayında faiz indirimi beklediklerini belirterek "Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar. Asgari ücret önemli, Fed'in aralıkta ne yapacağı önemli. Ama bence hala indirim olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor. Aralık ile ocak arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum" demişti.