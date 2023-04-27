TCMB’nin faiz kararı bekleniyor

Piyasalar, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarını takip edecek. TCMB, faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Reuters'in anketine katılan 21 ekonomistin tamamı ise, Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını yüzde 8,5'te sabit tutmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

Bankacılık krizi endişeleri güçleniyor

ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi, açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna yerleşti.

Ülkede bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisse fiyatındaki düşüş dün de devam ederken, hafta başından bu yana hisse fiyatındaki değer kaybı yüzde 60'ı aştı. First Republic'in açıkladığı bilançoda ilk çeyrekteki mevduat kayıpları dikkati çekerken, bankanın 100 milyar dolara yakın fon ihtiyacı olabileceğine yönelik haber akışı risk algısının daha da artmasına neden olmuştu.

Hükümet yetkililerinin First Republic Bank'ı kurtarma sürecine müdahale etmek istemediğine dair haberler söz konusu düşüşte etkili olurken, Bloomberg'in haberinde de bankanın federal borçlanmasının sınırlandırılmasının değerlendirildiği aktarıldı.

Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin beklentiler de yeniden belirsizleşti. Buna göre, Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin öngörüler yüzde 70 seviyesine gerilerken, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörüleri de dillendirilmeye başlandı.

Yoğunlaşan bilanço döneminde önemli şirketlerin karlılıkları beklentileri karşılamaya devam ederken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 28,7 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Bilanço takviminde bugün ise Amazon, Mastercard, Sanofi ve Unilever gibi şirketler bulunuyor.

ABD büyüme verisi önemli olacak

Öte yandan, bugün ABD'de makroekonomik veri takvimi de yatırımcıların odağına yerleşirken, ülkede açıklanacak ilk çeyrek büyüme verileri ile Fed'in enflasyon ölçütlerinden çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılması ve kamu harcamalarında kesintiler yapılmasını öngören Cumhuriyetçilerin sunduğu yasa tasarısını onayladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme, çekirdek PCE

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları