TCMB'nin faiz kararı belli oluyor! Ekonomistlerin beklentisi açıklandı
Yurt içi piyasaların ve yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı bulunuyor. Yılın yedinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklanacak karar öncesinde ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin 1 puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesi yönünde.
TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, yarın yılın yedinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda alınacak faiz kararı, Kurulun değerlendirmeleriyle birlikte aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
Son toplantıda faiz sabit tutulmuştu
Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.
Ekonomistlerin beklentisi 100 baz puan indirim
Faiz kararına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında politika faizinde 100 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde politika faizi yüzde 37'den yüzde 36'ya gerileyecek.