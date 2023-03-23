TCMB’nin faiz kararı takip edilecek

Bugün yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarına yönelik kararlarını takip edecek. AA Finans tarafından yapılan ‘PPK Beklenti Anketi’ faizlerin sabit kalması yönünde bulunuyor. 22 ekonomistin katılımıyla oluşturulan ankette 8 katılımcı 50 baz puanlık indirim beklerken 14 katılımcı ise faizlerin sabit kalacağı yönünde görüş bildirdi.

Reuters tarafından TCMB’nin faiz kararına yönelik yapılan ve 18 ekonomistin katılım gösterdiği ankette, 12 ekonomist faizlerin 8,5 seviyesinde sabit kalmasını beklerken, 6 ekonomist ise faizlerin 50 baz puan indirileceği yönünde görüş belirtti.

Şubatta 50 baz puan indirmişti

Merkez Bankası şubat ayı toplantısında, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye çekmişti. PPK, 50 baz puanlık adımın deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli değerlendirmişti. Karar metninde para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğu belirtilmişti.

Fed faizi 25 baz puan artırdı

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğu belirtilerek, son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanmasının ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkardı.

Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Powell, piyasada bu sene 4 faiz indiriminin fiyatlandığına ilişkin soruya "Üyelerin böyle bir öngörüsü bulunmuyor." şeklinde cevap verdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bu yıl haziran toplantısında yüzde 80 ihtimalle faiz indireceği tahmin ediliyor.

Yellen ile satışlar hızlandı

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalar da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu.

Yellen, 2024 mali yılı bütçesine ilişkin Senato'da katıldığı oturumda, tüm banka mevduatlarını sigortalama konusunda bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.

Yellen'ın açıklamaları sonrası bölgesel bankaların hisselerinde düşüş kaydedilirken, ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

İngiltere’den 25 baz puan artırım bekleniyor

BoE'nin bugünkü toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, gelecek döneme ilişkin yönlendirmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.00 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, şubat ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD, 4. çeyrek ödemeler dengesi

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

18.00 Euro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi