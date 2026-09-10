TCMB'nin faiz kararına ekonomistlerden ilk yorumlar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faizi) dokunmayarak, faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Karar piyasa beklentisine paralel geldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından ekonomistlerden değerlendirmelere gelmeye başladı.

Mahfi Eğilmez, "TCMB faizi değiştirmedi. Doğru karar" dedi.

TCMB faizi değiştirmedi. Doğru karar. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 10, 2026

"Faiz indirim kararına yeşil ışık yaktı"

Burcu Aydın, Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirim kararına "yeşil ışık" yaktığı değerlendirmesinde bulundu.

Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu metni, bir sonraki toplantıda "faiz indirimine yeşil ışık" yakıyor.



Öne çıkan konular:

👉 Enflasyonun ana eğiliminde gerileme

👉 İç talepte zayıf seyir



❗Enerji fiyatları kaynaklı risk ise devam ediyor — Burcu Aydın (@aydin_brcu) September 10, 2026

"Temkinli ama iyimser bir metin"

Prof.Dr.Serap Durusoy'un yorumu ise şöyle oldu:

"TCMB faizi yüzde 37 'de sabit biraktı. Metinde son dönem enflasyon göstergelerinin ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini gösterdiğine vurgu yapılmış. Likidite koşullarının yakından izleneceğine vurgu var. Karar metininde temkinli bir eğilim olmakla birlikte daha iyimser bir görüntü çiziliyor. Bu durum Ekim toplantısında faiz indirim kararına hazırlık aşaması olarak değerlendirilebilir. Ama faiz indirimi için enerji piyasasındaki gelişmeler belirleyici olacak.

TCMB'nin enflasyona ilişkin olumlu yorumu da faiz indirim ihtimalini güçlendiriyor. Metinde enflasyonun görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası sıkılaştırılacaktır ifadesi ile temkinin elden bırakılmadığı mesaji verilse de enflasyona ilişkin olumlu açıklamalar faiz indirimini besleyici bir anlam tasiyor.Temkinli ama iyimser bir metin ile karşılaşılması şaşırtıcı olmadı."

TCMB faizi yüzde 37 'de sabit birakti. Metinde son dönem enflasyon göstergelerinin ve oncu göstergelerin enflasyonun ana egiliminin geriledigini gosterdigine vurgu yapilmis — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) September 10, 2026

"Hevesim var ama sebebim yok"

Emre Alkin, TCMB'nin faizi sabit tutmasını "Hevesim var ama sebebim yok" ifadesiyle yorumladı. Alkin, yıl bitmeden faiz indirimi yapılabileceğini belirtti.

Merkez Bankası “hevesim var ama sebebim yok” dedi.. Faiz değişmedi.. Yıl bitmeden belki düşebilir. — emre alkin (@emrealkin1969) September 10, 2026"Faizlerin askıda kalma riskinin arttı"





"Faizlerin askıda kalma riski arttı"

Ali Çufadar ise "Gördüğüm; faizin etkileyemeyeceği arz yönlü şok dışında ciddi enflasyonist baskı olmadığı, ekonominin çok zayıf olduğu, %3'ün altında büyüyeceği, batık kredilerin artmaya devam edeceği, destek taleplerinin hızlanacağı, faizlerin askıda kalma riskinin arttığıdır" değerlendirmesinde bulundu.