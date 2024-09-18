TCMB’nin iki depo ihalesine 277 milyar TL teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 8 milyar 44 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 8 milyar 44 milyon liralık teklif geldi.

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 268 milyar 859 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 268 milyar 859 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 260 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 259 milyar 999 milyon 400 bin lira oldu. İhaleye, 268 milyar 859 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Tekliflerin toplamı 276 milyar 903 milyon liralık teklif geldi.