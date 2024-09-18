  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB’nin iki depo ihalesine 277 milyar TL teklif geldi
Takip Et

TCMB’nin iki depo ihalesine 277 milyar TL teklif geldi

TCMB'nin bugün yaptığı ilk TL depo alım ihalesine 8 milyar 44 milyon lira, ikinci TL depo alım ihalesine 268 milyar 859 milyon liralık teklif geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB’nin iki depo ihalesine 277 milyar TL teklif geldi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 8 milyar 44 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 8 milyar 44 milyon liralık teklif geldi.

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 268 milyar 859 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 268 milyar 859 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 260 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 259 milyar 999 milyon 400 bin lira oldu. İhaleye, 268 milyar 859 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Tekliflerin toplamı 276 milyar 903 milyon liralık teklif geldi. 

TCMB depo ihalelerine toplamda 274,66 milyar TL teklif geldiTCMB depo ihalelerine toplamda 274,66 milyar TL teklif geldiEkonomi

 

Ekonomi
Türk ekonomi heyetinden ABD çıkarması: Detayları TAİK Başkanı Murat Özyeğin açıkladı
Ekonomi heyetinden ABD'ye çıkarma: Detayları TAİK Başkanı Özyeğin açıkladı
Tekstilde, vasıflı iş gücü için ‘fabrikada sınıf’ devri başladı
Tekstilde, vasıflı iş gücü için ‘fabrikada sınıf’ devri başladı
Enflasyon ve işsizlikteki düşüşe rağmen genişletilmiş sefalet endeksi yeniden 3 hanede
Enflasyon ve işsizlikteki düşüşe rağmen genişletilmiş sefalet endeksi yeniden 3 hanede
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir heyetle hafta sonu New York'a hareket edilecek"
"Cumhurbaşkanımız büyük bir heyetle hafta sonu New York'a gidecek"
Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat zamanı! Kilosu 3 bin TL
Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat zamanı! Kilosu 3 bin TL
Fatih Özatay, Kanada'yı örnek gösterdi: Bu coğrafyada neden olmuyor?
Fatih Özatay, Kanada'yı örnek gösterdi: Bu coğrafyada neden olmuyor?