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TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 287,8 milyar TL teklif

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 287 milyar 47 milyon liralık teklif geldi

Haber Merkezi
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TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 287,8 milyar TL teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 287 milyar 47 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 320 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 287 milyar 47 milyon liralık teklif geldi.

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