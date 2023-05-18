TCMB'nin net rezervleri 2.3 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz rezervleri yılbaşından bu yana 22,1 milyar dolar düşüş gösterdi. Bu yıla 82 milyar 904 milyon dolar ile başlayan döviz rezervleri, geçen hafta 60 milyar 412 milyar dolar oldu.

Döviz rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyar 597 milyon dolar, altın rezervleri 1 milyar 408 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 68 milyar 412 milyon dolar olan döviz rezervleri, 12 Mayıs ile sona eren haftada 60 milyar 412 milyon dolara indi.

TCMB altın rezervleri 45 milyar 720 milyon dolardan, 44 milyar 312 milyon dolar seviyesine geriledi.

Böylece TCMB rezervleri bir önceki hafta 114 milyar 132 milyon dolar seviyesindeyken, 105 milyar 127 milyon dolar seviyesine indi.

Net Rezervler 2.3 milyar dolara indi

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 455 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 6 milyar 781 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 12 Mayıs ile sona eren haftada 2 milyar 326 milyon dolara indi.