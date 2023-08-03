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TCMB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar

TCMB'nin brüt rezervleri 675 milyon dolar artarken, net rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar geriledi.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), brüt rezervleri 28 Temmuz itibarıyla 675 milyon dolar artarken, net rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 71 milyar 675 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 41 milyar 876 milyon dolardan 41 milyar 425 milyon dolara indi, toplam rezervler 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 13 milyar 682 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 10 milyar 894 milyon dolara geriledi.

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