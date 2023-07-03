TCMB'nin net uluslararası rezervlerinde tarihi artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net uluslararası rezervleri kur seviyesi belirleme amaçlı rezerv satışlarına son verilmesiyle 23 Haziran ile sona eren haftada 8.72 milyar dolar ile veri tarihinin en büyük artışını kaydederek 9.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın altın dahil toplam rezervleri ise, 4.76 milyar dolar ile kasım ayından bu yana en keskin artışı kaydederek 107.56 milyar dolara çıktı.

Genel seçimler öncesinde TL'nin değerinin korunması için rezervlerin de kullanılmasını da içeren politikalar nedeniyle TCMB döviz rezervleri 2 Haziran'da tarihi dip seviyeleri gördü ve altın rezervleri de sert geriledi.

Bankacılık kaynakları kamunun seçimlerden sonra TCMB rezervlerini kullanarak TL'nin değerini savunmayı bıraktığına dikkat çekerek Merkez Bankası'nın rezervlerinin keskin şekilde toparlanmasını bekliyorlardı.